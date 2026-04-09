東京都は、都立公園で倒木が相次いでいることを受けて、9日から樹木医による緊急点検を行っています。内藤ミカ記者「樹木医の方が、さくらの木の根っこや幹をハンマーでたたいて確認しています」東京・世田谷区の都立砧公園では、7日までの1か月ほどで倒木が4回発生し、ケガ人も出ています。こうした事態を受け、東京都は9日朝から、砧公園内の高さ3メートル以上の樹木およそ5000本を対象に、樹木医による緊急点検を始めました。9