ＮＨＫは９日、２０２８年放送の６７作目の大河ドラマとして、ジョン万次郎こと中浜万次郎の波乱万丈の生涯を描く「ジョン万」を制作すると発表した。主演は山崎賢人さん（３１）。大河ドラマ「平清盛」などを手がけた藤本有紀さんが脚本を担当する。万次郎は幕末、土佐から漁に出て遭難。捕鯨船に救出されて米国に渡り、帰国後は日米交流の橋渡し役を務めた。山崎さんは記者会見で「（万次郎の）苦難を乗り越えていく部分を、