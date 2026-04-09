タレントのビビる大木（51）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」に決定したことを受け、喜びをつづった。大の万次郎好きで知られる大木。「つ、ついに！ジョン万次郎が2028年大河ドラマに！！」と大興奮。「マジでウルウル涙ものです」と涙を浮かべた絵文字付きでつづった。大木は2013年に高知県土佐清水市に