先月、朝鮮総連の本部に斧が投げ込まれ、右翼団体構成員の男が逮捕された事件で、無免許で車を運転したとして、警視庁公安部は男を再逮捕しました。道交法違反の疑いで、きょう（9日）再逮捕されたのは、右翼団体「国家主義思想団体会議」構成員の金子秀勝容疑者（53）です。金子容疑者は去年6月ごろから今年1月ごろ、都内や新潟県内で、無免許で乗用車を運転した疑いが持たれています。警視庁公安部によりますと、金子容疑者は200