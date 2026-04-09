今、クレーンゲームでスーパーの食材などがゲットできる専門店が登場し、注目されています。幅広い世代に人気のクレーンゲーム。都内の専門店には魅力的な景品が並び、大勢の客でにぎわっていました。その一角に一風変わったコーナーが…。景品になっていたのは日用品。さらに白菜やオレンジなどの野菜や果物まで景品として並んでいました。エブリデイ多摩ノ国店・中村秀夫代表：クレーンゲームで食品、洗剤、トイレットペーパーな