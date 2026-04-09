9日は、県内49校の小中学校で入学式が行われました。美郷町の仙南小学校では、プロ野球・東北楽天から帽子がプレゼントされ、この学校のОBでもあるプロ1年生の伊藤樹投手からは、新入生にエールが送られました。美郷町の仙南小学校では9日、入学式が行われ、新入生25人が名前を呼ばれると元気に返事をしていました。入学式のあとには、新1年生にプレゼントが。球団アンバサダー岡島豪郎さん「こんにちわ～。