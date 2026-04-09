9日の県内は高気圧に覆われ、晴れて気温が上がりました。最高気温が20度を超えたところもあり、多くの地点で5月並みの気温となりました。この陽気でサクラの開花も一気に進みました。由利本荘市の本荘公園では、見ごろを迎えたソメイヨシノと鳥海山の共演を楽しむことができます。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢※内容は映像でご覧ください♢♢♢♢♢♢&#