2028年大河ドラマがジョン万次郎を主人公にした『ジョン万』に決まり、４月９日、NHK（東京都渋谷区）で制作・主演発表会見が開かれた。主演の山崎賢人さん（※崎＝たつさき）、作者の藤本有紀さんが会見に出席し、思いを語った。【山崎賢人さんコメント】ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど、その魅力に惹（ひ）かれています。14歳で漂流してから、今では考えられないような冒険を重ねてきた万次郎さんの根底にあるタフさや