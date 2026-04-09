2026年4月9日（木）よる11:59より、加藤清史郎主演の読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『君が死刑になる前に』第二話が放送される。【写真】犯行を否認する汐梨だが、犯行時間に…物語は、世間を震撼させた《教師連続殺人事件》の犯人、大隈汐梨の死刑執行から始まる。時を同じくして、琥太郎は2人の友人ともに7年前へタイムスリップする。そこで琥太郎たちは出会うはずのなかった殺人犯と＜過去＞で出会ってしまう。そして、