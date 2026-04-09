全面進化でアップデート日産は、同社の電動化戦略「ニッサン インテリジェント モビリティ」を象徴するクロスオーバーEV「アリア」の大幅改良モデルを2026年2月20日に、上級グレードの「アリアNISMO」を3月19日に発売しました。この新型は、2021年の登場から約4年を経て、内外装のデザインから機能性に至るまで多岐にわたるアップデートが施されています。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型“5人乗り”SUV」です！（98