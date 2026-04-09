新型「スポーツカー」の姿とは？ポルシェAGは、新しい911モデルをオンラインで世界初公開します。同社が発表したプレスリリースによると、この新型911モデルのワールドプレミアは、2026年4月14日の日本時間23時（欧州時間16時）から、ポルシェニュースルームおよび公式YouTubeチャンネルを通じてライブ配信されます。発表の場では、ポルシェのエキスパートによる詳細な車両解説が行われる予定です。さらに、スペインのカナリア