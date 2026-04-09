岡山県浅口市の幼稚園の子どもたちが、地元の人が栽培するチューリップ畑を訪れました。 【写真を見る】「赤と黄色がきれいだった」幼稚園児が1,800株が咲き誇るチューリップ畑を訪問【岡山・浅口市】 色あざやかな花が今年も咲きました。浅口市の川上弘道さんは、25年ほど前からチューリップの栽培を始め、畑では1,800株の黄色と赤の花が咲き誇っています。毎年地元の子供たちを招いていて、きょう（9日）は