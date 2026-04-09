庄原市の備北丘陵公園では32万本のチューリップが見頃を迎えています。カラフルなチューリップが一面に咲き誇ります。備北丘陵公園の「花の広場」では、1.5ヘクタールの敷地に咲く18品種32万本のチューリップが訪れる人を楽しませています。4月上旬に咲き始め、このところの気温上昇で例年より一週間早くピークを迎えました。■観光客「きれいですね、こんなに咲いてるのを見たのは初めてなので、気