大相撲の春巡業は9日、静岡県三島市で行われ、同県出身で23歳の熱海富士に大きな声援が送られた。新小結だった春場所で勝ち越した大器は「地元の人々に三役に上がるとずっと言い続けて、それを達成して帰ってこられたのがうれしい」と表情を緩めた。朝稽古では計10番取り、横綱豊昇龍には1勝3敗。持ち味の出足が封じられ、スピードのある攻めに体勢を崩されて課題を実感したようだった。夏場所は新関脇昇進が確実で「一番一番