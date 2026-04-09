中東情勢の悪化について、事業活動に「マイナスの影響がある」と回答した企業がおよそ8割にのぼることがわかりました。調査会社が発表したもので、原材料の価格高騰や調達難、ガソリン価格の上昇を懸念しています。なかでも農林水産業などでは、「影響がある」という回答が9割を超え、飼料などの品薄や価格高騰を懸念する声も聞かれています。また、比較的、原油高の影響を受けやすい製造業などを中心に、経営戦略を見直す企業も出