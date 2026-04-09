ドアガラスを割って住宅に侵入し、230万円相当の貴金属などを盗んだ疑いで、トルコ国籍の男2人が逮捕されました。ダール・イブラヒム・ウフク容疑者（25）とカイボズ・オヌルハン容疑者（24）は3月、東京・板橋区の住宅にガラスを割って侵入し、現金約5万円と指輪やネックレスなどの貴金属あわせて230万円相当を盗んだ疑いが持たれています。調べに対し、ダール容疑者は黙秘し、カイボズ容疑者は「何もしていない」と容疑を否認し