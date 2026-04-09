2016年11月、避難民キャンプの周囲を警戒するUNMISS部隊＝南スーダン・ジュバ（共同）政府は9日の自民党国防部会などの合同会議で、アフリカの南スーダン国連平和維持活動（PKO）を統括する「国連南スーダン派遣団（UNMISS）」軍事部門の司令部トップ「参謀長」に陸上自衛隊幹部を派遣すると説明し、了承を得た。5月から任務に当たる。2015年に成立した安全保障関連法に基づく自衛官の国連派遣の初事例となる。政府は4月下旬に