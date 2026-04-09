4人組バンド「DISH//」の公式サイトが9日に更新され、メンバーで俳優としても活躍する橘柊生（30）が体調不良のため、同日に出演を予定していたFM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!! -」を欠席すると発表した。バンドの公式サイトで「いつもDISH//を応援いただき、ありがとうございます。メンバーの橘柊生が体調不良のため、本日4月9日(木)に出演を予定しておりましたFM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!! -」への出演