イスラエルによるレバノン攻撃に反発するイラン側は、再びホルムズ海峡を封鎖したと宣言しました。こうした中、トランプ大統領は先ほど「アメリカ軍はイラン周辺にとどまる」とSNSに投稿し、イランに圧力をかけました。ホワイトハウスのレビット報道官はイランとの停戦協議は11日に行われると発表しましたが、イスラエルは8日も、親イラン武装組織ヒズボラの拠点へ過去最大規模の攻撃を行い、レバノン当局は少なくとも254人が死亡