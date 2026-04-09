4月7日放送の『にけつッ!!』（日本テレビ系）に出演した千原ジュニア（52）が、Netflixの人気番組『ラヴ上等』に登場する女性メンバー・てかりん（21）の“ある謎”の真相を明かした。『ラヴ上等』は、タレントのMEGUMI（44）が企画・プロデュースを手がけ、昨年12月にNetflixで配信された恋愛リアリティ番組。元暴走族や少年院出身など、いわゆる“はみ出し者”として生きてきた男女11人が共同生活を送りながら、恋や人間関係に向