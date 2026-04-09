DYGLが 3カ月連続シングルの第2弾となる楽曲「NRG」を4月15日に配信リリースすることを発表した。関連記事：DYGLが語る新章突入したバンドの爆発的エネルギー、フジロックで差別反対を訴えた真意前作「All Tomorrows」で放たれた疾走感と鋭い衝動はそのままに、畳み掛けるリズムとギターリフ。張り詰めていた緊張が一気にほどけダイナミックに広がる、NEW DYGLの今を示すポスト・ガレージパンクとなっている。＜リリース情報＞DY