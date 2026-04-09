イオンモール鹿児島がイオンモールKAGOSHIMA BAYへ 新規9店舗を含む計32店舗がリニューアル イオン九州は、鹿児島市東開町にある「イオンモール鹿児島」を2026年4月24日（金）午前9時にリニューアルオープンし、店名を「イオンモールKAGOSHIMA BAY」に変更します。 「イオンモールKAGOSHIMA BAY」は、錦江湾に隣接する立地を活かし、「地域・人・モノ・文化が交差し、次へと