広島出身／京都在住のエレクトロニック・ミュージック・アーティスト、冥丁が、最新アルバム『瑪瑙（めのう）』を4月17日にリリースする。これに伴い、5月に群馬・三夜沢赤城神社と和歌山・和歌山城の2箇所を巡る発売記念巡演「冥丁『瑪瑙』発売記念巡演 2026」が開催される。冥丁は、日本文化から失われつつある感覚や記憶を「失日本」と名付け、現代的な感性で再構築する独自の音楽表現で知られる。2020年から2023年にかけて発表