【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#61【前回を読む】青木瀬令奈ちゃんは「敵にしたら一番イヤ」なタイプ正確かつ堅実で難コースほど彼女向き男子ゴルフは今週、国内開幕戦の「東建ホームメイトカップ」（三重）が開催されます。僕は森山友貴君のバッグを担ぎますが、米国では現地時間9日からマスターズが始まります。舞台のオーガスタナショナルGCといえば、毎年ドラマが生まれる「アーメンコーナー」の11番か