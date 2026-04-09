まだ始まったばかりとはいえ、数字的にはパッとしない。見上愛（25＝写真）と上坂樹里（20）がダブルヒロインのNHK朝ドラ「風、薫る」。3月30日にスタートし、初週の平均視聴率は世帯14.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。全話平均歴代ワーストの橋本環奈（27）主演「おむすび」（2024年度後期）でも、初週は16％台。一部で報じられている通り、現時点では《苦戦》だろうが、問題は視聴率じゃない。【もっと読む】小松