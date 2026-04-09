【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#2NHK朝ドラの“女性初めて物語”はなぜ毎回当たるのか 「風、薫る」の主人公は日本初の看護婦今からちょうど10年前の2016年4月、NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」がスタートした。父を亡くしたヒロイン・小橋常子（高畑充希）が、家族を守る「とと（父）」の役割を担い、戦前・戦後の激動の時代を生き抜く物語だ。常子は戦後の東京で天才編集者・花山伊佐次（唐沢寿明）と出会い、婦人家