9日午後、上山市で山林火災が発生し、立木や下草などが焼けました。消防が消火活動を行っていますが、午後6時現在も延焼中です。9日午後0時半ごろ、上山市鶴脛町の山中から「煙が見える」と近くの住民から119番通報がありました。山形県と宮城県の防災ヘリが出動し、上空からの消火活動を行いました。消防によりますとおよそ8ヘクタールほどが焼け、さらに延焼しているということです。消防は日没までヘリによる消火活動を行