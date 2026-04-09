馬トクの東西トレセン担当記者が、馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する「Ｇ１トク捜リレー」。３歳牝馬のクラシック第１弾、第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）の第３弾は、昨年、本命アルマヴェローチェが２着で馬連をゲットした山本理貴記者。展開、枠を熟考し導き出した本命候補は、エルフィンＳ勝ち馬のスウィートハピネスだ。いいイメージを持っているレースだ。この牝馬３冠初戦は差