兵庫県競馬所属のルーキー、高橋洸佑（こう）騎手（１８）＝園田・保利良平厩舎所属＝と南部楓馬（ふうま）騎手（１９）＝西脇・永島太郎厩舎所属＝の紹介式が９日、園田競馬第９レース終了後に行われた。２人は４月１日付けで新規騎手免許を取得し、１４日の園田競馬でデビュー予定。多くのファンの声援を受け、真新しい騎手服に身を包んだ２人はやや緊張した面持ちで登壇。双子の兄がかつて騎手を目指しており、その影響を受