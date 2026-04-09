９日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４０．６２ポイント（０．５４％）安の２５７５２．４０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６５．４８ポイント（０．７５％）安の８６１１．８３ポイントと反落した。売買代金は２４４９億７７２０万香港ドル（約４兆９７０５億円）に縮小している（８日は３７２４億３７００万香港ドル）。急伸後の反動売りが先行する流