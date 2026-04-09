日本相撲協会は9日、新たに大相撲春巡業を休場した2力士の診断書を公表した。義ノ富士（伊勢ケ浜部屋）は「右鼓膜穿孔」、玉鷲（片男波部屋）は「変形性腰椎症腰部神経根症」だった。今巡業の休場は大関・安青錦ら14人となった。