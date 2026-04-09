結成101年目を迎える東京六大学野球が新たに生まれ変わる。東京六大学野球連盟は9日、都内で理事会を行い、11日開幕の春季リーグ戦から導入される3つの改革を発表。（1）「ビデオ検証」の映像をスクリーンに映し出す。映像による判定検証は昨春から導入されていたが、審判員のみの確認にとどまっており、球場で映像が流れることになる。規定は変わらず、各チームがリプレー映像による判定検証を要求できるのは1試合で1度。検証