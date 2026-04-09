お笑いタレントのカンニング竹山（54）が9日、自身のインスタグラムを更新し、大物お笑い芸人らに誕生日を祝われる様子を披露した。「おじさんが先輩のおじさんに祝ってもらえる幸せ」と書き出すと、自身とお笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武、お笑いタレントのヒロミ、「見取り図」のリリーがバースデーケーキを前に寄り添うショットをアップ。竹山は4月2日に54歳の誕生日を迎えており、続けてコメンテーターとして出演