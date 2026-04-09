シーズン報告会で話すスノーボード女子の三木つばき＝9日、浜松市スノーボード女子で2季連続となるアルペン種目のワールドカップ（W杯）総合優勝を達成した三木つばき（浜松いわた信用金庫）が9日、浜松市でシーズン報告会を行った。6位だったミラノ・コルティナ冬季五輪を踏まえ「五輪の借りは五輪でしか返せないと強く思った。絶対に金メダルを取るという4年後への覚悟はもう固まっている。しっかり準備していきたい」と決意を