女子プロレスのスターダムは9日、都内で伊藤リスペクト軍団の26日の横浜アリーナ大会へ向けた公開練習を行った。公開練習は伊藤麻希、古沢稀杏といつものメンバーのみ。稀杏は梨杏、虎龍清花にも声を掛けたものの、梨杏は「電車の乗り方がわからない」虎龍は「会社の上司の圧力」で欠席したという。午前11時半から練習がスタート。まず伊藤は稀杏に座学で「なぜ伊藤リスペクト軍団をつくったか」を説明した。1人で活動するより