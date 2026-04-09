秋篠宮妃紀子さまは９日、東京都清瀬市で、国立看護大学校の創設２５周年を祝う記念式典に出席された。厚生労働省が２００１年、国立高度専門医療研究センターの看護職養成のために設立した大学校で、式典には学校関係者や在校生らが出席。紀子さまは「学生の皆さまには、いかなる状況においても的確に判断する力をつけ、ケアが必要な人々に寄り添う、あたたかい心遣いを大切にされますように願っています」と述べられた。