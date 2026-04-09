ボートレース浜名湖のルーキーシリーズ第8戦「スカパー！・JLC杯」が9日に開幕した。初日2R、安藤瑠希（21＝静岡）が、6コースから捲り差して1着。地元初勝利を挙げた。3連単＜6＞→＜1＞→＜3＞は111番人気で25万5000円の特大万舟券となった。1Mで＜1＞石田勇斗と4カドから仕掛けた＜4＞佐野優都がやり合う間隙を突いて、鋭く舟を差し込んだ。「展開が突けて良かったです。まだ合ってはいなくてターン出口からのつながりが