藤井聡太六冠、白星発進なるか。 【写真を見る】両者スローペースで… 藤井聡太六冠(23)白星発進なるか 糸谷哲郎八段(37)が挑む名人戦第1局2日目 9日夜決着見込み 藤井聡太六冠（23）に糸谷哲郎八段（37）が挑む、名人戦七番勝負。第1局が8日から東京で行われていて、2日目の9日は、糸谷八段が封じた39手目が開けられ対局が再開しました。 両者スローペース 9日夜に決着見込み 8日は、2日制のタイトル