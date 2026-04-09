「広島（雨天中止）巨人」（９日、マツダスタジアム）午後５時５０分に雨天中止が発表された。開始３０分前の時点で強い雨が降り続いており、予報では今後も８０〜１００％の降水確率となっていた。３連戦は初戦は広島が５−２で勝利、前日の第２戦は巨人が九回に泉口の逆転２ランで勝利し、１勝１敗だった。予告先発では広島は岡本、巨人は則本を予定していた。広島は１０日から横浜スタジアムでＤｅＮＡと３連戦、巨