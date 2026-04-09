国がまとめた県内のすべての住宅のうち、空き家が占める割合、空き家率の推移を示したグラフです。調査が始まった1963年以降、右肩上がりに増加していて、最新の数字2023年は15.8％、約6軒に1軒が空き家となっています。その空き家を、1軒まるごとアトリエにしようというイベントが、秋田市で開かれました。企画したのは、県内の大学生などでつくる団体です。人口減少の象徴である空き家を人が集まる場所にしようという取り組み、