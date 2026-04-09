農業の担い手を育成しようと横手市が運営している「よこて農業創生大学校」の入校式が行われました。研修生たちは、農業産出額で県内トップを走る横手市で学びを深めながら、2年後の就農に向けて歩みを進めます。地域の基幹産業である農業の担い手を育成しようと横手市が運営している「よこて農業創生大学校」。今年は、地元・横手市出身の佐藤歩子さんと、埼玉から移住した小島一真さんの2人が入校します。横手市髙橋大市