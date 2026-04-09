（台北中央社）中国のSNS上に投稿した台湾旅行に関する動画で、「中国台湾」の呼称を用い、中国の国旗「五星旗」を表示したとして、内政部（内務省）移民署が投稿者である中国籍の男性に2年間の入国禁止処分を下していたことが分かった。劉世芳（りゅうせいほう）内政部長（内相）は9日、移民署の処分は規定に沿ったものだとし、台湾では台湾の法律や規定を守るよう呼びかけた。男性は中国のSNS「小紅書」（レッドノート）に、台湾