4月に入り、多くの組織が新年度を迎えました。新入社員や転職者など新しいメンバーに対して、リーダーはどのようなことに気をつけて接すると良いのでしょうか。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）新しく入ったメンバーに活躍してもらうには？4月に入りました。新入社員や中途採用のメンバーを組織に迎える機会も多いことでしょう。この時期に経営者やリーダーが最も意識すべきなのは、新しく組織に入ったメンバーの「入社後