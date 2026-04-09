セビージャに所属する主将MFネマニャ・グデリが、現状に対する思いを語った。これは、“アンダルシアの名門”の終わりなきクライシスだ。今シーズンも低迷が続くセビージャは、4年連続となるシーズン中の指揮官交代を挟んで迎えた、ルイス・ガルシア・プラサ新監督の初陣で、最下位オビエドに0−1で敗北。ラ・リーガ5戦未勝利で、降格圏との差が『2』となったほか、ここまでの成績は今世紀ワーストとのこと。さらに、経営面に