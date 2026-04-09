日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月9日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の1万2157枚だった。 ◯2026年4月限（特別清算日：4月10日） 取引高(立会内) バークレイズ証券 12157(9357) ABNクリアリン証券 12199(6449) ソシエテジェネラル証券 10937(618