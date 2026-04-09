9日、長岡市釜ケ島の信濃川の中洲に身元不明の女性の遺体が見つかりました。 警察によりますと、9日午前10時すぎ、信濃川の河川敷で石拾いをしていた男性から「信濃川右岸に遺体が漂着している」と110番通報がありました。 遺体は身元不明の女性で、黒色の長袖シャツに水色のジーパン・黒いタイツを身に着けていたということです。子どもではないとみられていますが、高齢者か成人かは分かっていません。また、遺