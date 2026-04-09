丸善ジュンク堂書店は、「ジュンク堂書店50周年」を記念したグッズ第1弾とを、あす10日より販売する。【画像】ふだん使いできそう…ジュンク堂書店50周年記念グッズ第1弾のラインナップ内ポケットに本体を収納できる便利なエコバッグ、普段使いにぴったりな大きめのトートバッグ、シンプルで着回ししやすいTシャツ、ジュンク堂書店発祥の地・神戸の象徴であるポートタワーの形を模したアクリルキーホルダーを、日本国内の「ジ