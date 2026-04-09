第6回中国国際消費財博覧会が4月13日に海南省で開幕します。これに先立ち、同博覧会組織委員会が4月8日に発表したところによると、消費財博に出展する国と地域の展示グループは史上最多を記録したとのことです。今期設けられた「世界の特色ある消費展示エリア」では、22カ国・地域からプレミアム商品を集めた消費逸品館が披露される予定です。第6回消費財博のメイン会場には八つのパビリオンが設置され、うち4号館は世界の特色ある