この記事をまとめると ■イタフラ車の低信頼性イメージは旧時代の独自規格に起因する過去の話 ■現代はグループ化と部品共通化で世界基準の品質へと大きく向上している ■偏見の正体はクルマそのものの問題もあるが維持環境や先入観の要因も大きい ドイツ車だけが安心という幻想 「イタリヤ車やフランス車は、デザインはいいけどすぐ壊れる。信頼性で輸入車を選ぶなら、やっぱりドイツ車だよね」 もしもいまだにこのようなことを