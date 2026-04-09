Omoinotakeの「幾億光年」が、最新4月13日付「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間0.8万PT（7,331PT）を獲得し、累積ポイントが200.6万PT（2,006,317PT）に到達。自身初のダブルミリオンポイントを達成した。【動画】Omoinotake「幾億光年」MV同ランキングはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した。累積ポイントの内訳は、CD：1.2万PT／ストリーミン